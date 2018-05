Alle vier Reifen platt

Polizeibericht Sachbeschädigung in Kinzenbach

Heuchelheim-Kinzenbach Unbekannte haben am Sonntagabend in Kinzenbach alle vier Reifen eines Autos platt gestochen. Nach Angaben der Polizei stand der Wagen in der Kirchstraße. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

