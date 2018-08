Alles rund um die Schildkröte

BIEBERTAL Das Bürgerhaus in Biebertal-Rodheim wurde zu einem Mekka für Schildkrötenfreunde – es gab sie in Stoff, Keramik, auf Karten, auf Infomaterialen, Büchern und per Video. Thorsten Geier hatte zum 8. Gießener Schildkröten-Workshop geladen. Futter und jede Menge Zubehör waren ebenso im Angebot wie mehrere Vorträge zum Thema. Infos gibt es auch unter www.schildkroetenfreund.de. (mo/Foto: Moos)