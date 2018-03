Verkauf

Alte Post hat neuen Besitzer

GIESSEN Die Alte Post in Gießen wechselt den Besitzer: Wie jetzt bekannt geworden ist, kauft die in Frankfurt beheimatete „Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwaltung (a.a.a.)“ das Kulturdenkmal in der Bahnhofstraße von der Familie Shobeiri und Würtele.

Copyright © mittelhessen.de 2018