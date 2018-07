Benefiz

Alte Stiftung, neuer Zweck

GIESSEN „Solche fünfzig gulden, sollen von nun an, ein und alle jahr … under Hausarme Leuht … zu gleichen theilen ausgetheilt … werden.“ Seit nunmehr 383 Jahren besteht die Stiftung Todenwarth und ihr zuvor im Originalwortlaut aus der Stiftungsurkunden zitiertes Ziel in Gießen. Dieser Tage erfolgte bereits zum 382. Mal die Ausschüttung aus dem Stiftungskapital, welches Kanzler Wolff von Todenwarth zum Gedenken an seine am 10. Juni 1635 verstorbene Gattin Katharine Wolff von Todenwarth mit der Todenwarthschen Almosenstiftung in ihrem Todesjahr zur Verfügung gestellt hatte.

