Führung

Alte Stollen erkunden

HISTORIE Führung in den Hauserberg

Wetzlar Die Tourist-Information bietet heute eine Führung durch die Stollen im Hauserberg an. Treffpunkt mit Stadtführer Norbert Schwarz ist um 15 Uhr am Jägerdenkmal in der Hausertorstraße. Der Stollen ist nur im Rahmen eines geführten Rundgangs zu besichtigen.

