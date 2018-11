An Tote und Soldaten des Weltkriegs erinnert

Gedenken Vereine aus Deutschland und Belgien zeigen Dinge aus dem Soldatenalltag beider Seiten

Leun-Stockhausen Es war eine ungewöhnliche Art der Gedenkveranstaltung am Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus in Stockhausen. Dort gab es Erinnerungen an die Schicksale der Getöteten des Ersten Weltkriegs, aber auch anschaulichen Geschichtsunterricht.

