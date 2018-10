Vernissage

Angelegenheit des Herzens

Wetzlar Am Freitag, 5. Oktober, findet ab 17 Uhr die Vernissage der Ausstellung „Herzensangelegenheiten“ mit Bildern von Heinz Ruhrig in der Stadtresidenz im Casino Alloheim (Kalsmuntstraße 68) statt. Anschließend sind Ruhrigs Rabstrakten und naturalistischen Werke in Aquarell und Acryl bis 13. Januar zu sehen.

