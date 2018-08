Ausstellung

Ansichten in der Kapelle

Ausstellung Vernissage ist am Samstag

Ehringshausen Am Samstag, 1. September, findet ab 17 Uhr eine Vernissage in der Wehrkapelle in Ehringshausen statt. „Landschaften – zwei malerische Ansichten“ heißt die Ausstellung der Künstlerinnen Susanne Hofmann und Petra Seeger, die an diesem Tage eröffnet wird.

