NPD-Demo

Anwohner bekommen Hinweise

WETZLAR Voll und laut dürfte es rund um die Stadthalle werden, wenn dort die NPD mit einigen Rechtsrock-Bands zum Parteitag am 24. März anrückt. Die Stadt befindet sich in Gesprächen mit der Polizei und will Anwohner rechtzeitig über Einschränkungen informieren.

Copyright © mittelhessen.de 2018