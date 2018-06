Attacke mit Stein auf Asylbewerberunterkunft

Sachbeschädigung Täter sollen Rad gefahren sein

Wettenberg-Wißmar Unbekannte haben am Samstag, gegen 3.10 Uhr, mit einem faustgroßen Stein die Türscheibe einer Asylbewerberunterkunft in der Straße „Im Schacht“ in Wißmar beschädigt. Das berichtet die Polizei. Bewohner hatten am frühen Samstagmorgen einen Schlag vernommen und noch mitbekommen, dass zwei Personen auf Fahrrädern gerade von der Unterkunft wegfuhren. Es stellte sich heraus, dass an der Tür ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden war. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe sind bislang unklar.

