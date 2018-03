Auf der Route der Glücksvögel

Wetzlar Seit ein paar Tagen ist wieder das großartige Frühjahrsschauspiel ziehender Kraniche am Himmel zu sehen. Aufmerksame Naturfreunde konnten bereits erste Schwärme des laut trompetenden "Glücksvogels" am Himmel beobachten. In den letzten zwei Tagen sind schon mehr als 2000 Tiere über Hessen hinweggezogen. Hessen liegt in einer Hauptzugroute der Kraniche auf ihrem Weg von den Winterquartieren in Nordfrankreich und Spanien zu ihren Brutgebieten nach Ostdeutschland und Nordeuropa.Der NABU Hessen ruft dazu auf, alle Kranich-Beobachtungen online auf www.kranich-hessen.de zu melden. Dort sind auch alle Kranich-Beobachtungen der letzten Tage abrufbar. Demnach wurden am Mittwoch, 15. Februar, allein bei Weilburg etwa 600 ziehende Glücksvögel beobachtet. (red/Foto: NABU Hessen