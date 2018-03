Aufs Wiegehäuschen folgte Arbeit im KaWe

Geburtstag Else Funke wird 101 Jahre alt

Wetzlar Else Funke, geborene Hagner, kann heute ihren 101. Geburtstag feiern. Erst vor Kurzem ist sie in die Seniorenresidenz im Philosophenweg gezogen und genießt den Ehrentag mit ihrer Familie noch einmal in ihrer Wohnung in der Elsa-Brandström-Straße.

