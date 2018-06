Ausflug in den Stadtwald

Senio-Treff Stadtmission Butzbach lädt ein

Butzbach Zu einem besonderen „Senio-Treff“ lädt die Evangelische Stadtmission Butzbach am Donnerstag, 28. Juni, ein. Nicht nur Senioren, sondern auch Jüngere und Familien, können an einer Fahrt zum „Königsbrünnchen“ im Frankfurter Stadtwald teilnehmen. Mit dem Bus geht es um 13 Uhr am Gemeindezentrum in der Elsa-Brandtström-Straße 5 los. Die Rückfahrt ist so geplant, dass der Bus gegen 18 Uhr wieder am Gemeindezentrum eintrifft.

