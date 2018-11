Sitzungen

Ausschuss geht in den Wald

Wettenberg-Wißmar An den Fischteichen im Erlental in Wißmar macht der Ausschuss für Umwelt und Energie der Gemeinde Wettenberg eine Waldbegehung. Treffpunkt ist am Samstag, 24. November, um 9 Uhr.

