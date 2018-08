Sitzung

Ausschuss berät über Verkehr

Langgöns Der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss der Gemeinde Langgöns trifft sich am Mittwoch, 22. August, ab 19.30 Uhr beim Sägewerk Brückel in Lang-Göns, Schillerstraße 85, zu einer Ortsbegehung. Es geht um den Neubau eines Gehweges in der Schillerstraße.

