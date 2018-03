Autobiografie schreiben

KULTUR Kur GmbH bietet Kurs im Mai an

Braunfels Wer sich als Autor weiterentwickeln möchte und den Blick auf sein eigenes Leben lenken will, kann dies im zweitägigen Kreativkurs „Autobiografisches Schreiben“ am 26. und 27. Mai in Braunfels tun. Unter Anleitung von Maggie Thieme lernen Schreiber, beim Festhalten eigener Erinnerungen zu begreifen, dass zwischen bekannten Fakten die unbekannten Geschichten liegen. Die Referentin unterrichtet Deutsch als Fremdsprache und lehrt kreatives Schreiben an der Universität Gießen.

