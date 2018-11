Automat aufgeknackt

Polizeibericht Schaden liegt bei 3000 Euro

Bischoffen-Niederweidbach An der Gaststätte in der Straße „Am See“ waren am Wochenende Zigarettendiebe am Werk. Zwischen Samstag gegen 23 Uhr und Sonntagmorgen 8 Uhr hebelten sie einen Zigarettenautomaten von der Wand und versuchten ihn mit einem Brecheisen zu öffnen. Bei dieser Aktion wurde der Automat komplett zerstört.

