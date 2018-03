Azubis beraten Schüler

Integration Praxistipps für Arbeitsmarkt

Wetzlar InteA-Schüler (Integration durch Anschluss und Abschluss) der Werner-von-Siemens-Schule in Wetzlar hatten Gelegenheit, sich aus erster Hand Informationen über die deutsche Arbeitswelt und ihre Vielfalt einzuholen. Unter dem Motto „Azubis beraten Schüler“ standen Auszubildende heimischer Betriebe, die Berufsschüler an der Siemensschule sind, den jungen Emigranten einen ganzen Vormittag lang als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie stellten Berufsfelder und ihren Arbeitsalltag vor, gaben Auskunft über die Erwartungen von Ausbildungsbetrieben und Berufsschule und beantworteten Fragen zur Berufsausbildung. Die Auszubildenden hatten sich mit Unterstützung ihrer Ausbildungsbetriebe intensiv auf ihre Beratungsaufgabe vorbereitet, die InteA-Schüler nahmen das Angebot mit großem Interesse an und bekamen Anregungen für ihre eigene berufliche Zukunftsplanung.

Copyright © mittelhessen.de 2018