verkehr

B 49 bei Solms gesperrt

Leun/Solms Arbeiten auf der Bundesstraße 49 zwischen den Anschlussstellen Leun und Solms sorgen dafür, dass die Straße in diesem Bereich am Sonntag zwischen 7 und 16 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt ist.

