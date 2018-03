Stadthalle

Barbara Clear tritt auf

Wetzlar „Tanz der Lebensgeister“ heißt die neue CD von Barbara Clear, ebenso auch ihre neue Deutschland-Tour 2018. An beiden hat sie über zwei Jahre gearbeitet. Am Donnerstag, 22. Februar, tritt sie in der Stadthalle in Wetzlar bei freiem Eintritt auf.

Copyright © mittelhessen.de 2018