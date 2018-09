Museum

Barocken Schrank sehen

FÜHRUNG Oda Peter stellt Exponat vor

Wetzlar Am Samstag, 8. September, stellt Oda Peter ab 14.30 Uhr in der Sammlung von Lemmers-Danforth im Palais Papius in Wetzlar, Kornblumengasse 1, im Rahmen einer Exponatführung einen frühbarocken Schrank aus Köln vor. Dieser um 1630 in Köln aus Eiche und Buchsbaum geschnitzte Schrank ist mit zahlreichen Ornamenten verziert.

