Brandstiftung

Beim Zündeln überrascht

Wetzlar Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Jugendliche am Mittwochabend an dem Schaukasten am Vereinsheim des Tennisclubs Wetzlar aus. Um 21 Uhr verließen zwei Spielerinnen die Tennishalle in der Straße „Im Bodenfeld“ und überraschten vier Jugendliche, die gerade an dem Schaukasten der Gastwirtschaft zündelten. Als sich die Jugendlichen ertappt fühlten, rannten sie davon. Den Brand löschten die beiden Zeuginnen mit ihren Wasserflaschen. Weitere Angaben zu dem Quartett können sie nicht machen. Die Schäden am Schaukasten belaufen sich auf rund 200 Euro.

