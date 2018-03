Bernd Weber wird neuer Vorsitzender der Fraktion

Parlament FW/FDP benennt Kontz-Nachfolger

Lahnau Ein alter Bekannter kehrt zurück: Nach dem Wegzug von Frank Kontz nach Wetzlar rückt Bernd Weber in die Reihen der FW/FDP-Fraktion in der Gemeindevertretung Lahnau nach. Von Kontz wird Weber zudem das Amt des Fraktionsvorsitzenden übernehmen, das er schon einmal inne hatte. Sein Stellvertreter ist Jörg Wenzel. In den Ausschüssen wird die Fraktion künftig von Jörg Wenzel (Haupt- und Finanzausschuss) und Bernd Weber (Bau und Verkehr) vertreten.

Copyright © mittelhessen.de 2018