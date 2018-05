Besucher gehen den Weg der Erinnerung

Königsberger Diakonie Freundeskreis bewahrt 140 Grabplatten vor dem Vergessen

Solms-Oberbiel Der Freundeskreis des Königsberger Diakonissen-Mutterhauses der Barmherzigkeit will die Erinnerung an die Zeit der Diakonissen wachhalten, die seit 1952 in Wetzlar und im Kloster Altenberg bei Oberbiel gewirkt haben.

Copyright © mittelhessen.de 2018