Biebertal will zum Lahn-Dill-Kreis

Wald Bauausschuss spricht sich für Beitritt zu Vermarktungsverbund aus

Biebertal In der Frage der zukünftigen Holzvermarktung nach dem Ausstieg von Hessenforst will Biebertal den gleichen Weg einschlagen wie Wettenberg: Um eine für die Vermarktung sinnvolle Größe zu erreichen, soll dem potenziellen Holzvermarktungsverbund des Lahn-Dill-Kreises beigetreten werden. Dort könnten unter anderem die benachbarten Kommunen Hohenahr, Lahnau, Wettenberg und Biebertal als gemeinsame Einheit eine wirtschaftliche Holzvermarktung betreiben, hieß es in der Sitzung des Bauausschusses.

