Jubiläum

Blasmusik auf Tilp

JUBILÄUM Feuerwehr feiert heute ab 10 Uhr

Hohenahr-Altenkirchen Am heutigen Pfingstsonntag feiert der Feuerwehrverein in Altenkirchen sein 85-Jähriges Bestehen im Rahmen eines „Blasmusik Open Airs“ auf dem Hofgut Tilp in Altenkirchen.

