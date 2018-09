Konzert

Blues im Franzis

Konzert Bands spielen im Kulturzentrum

Wetzlar Im Kulturzentrum Franzis in Wetzlar tritt am kommenden Freitag, 7. September, ab 20 Uhr die „Red Bananas Blues Band“ zusammen mit der „Down Town Blues Gang „ auf. In diesem Jahr feiert die „Red Bananas Blues Band“ ihr 25-jähriges Bestehen.

