MUSIK

Blues in der „Katze“

WETZLAR In Petra von Schenks Musikkneipe „Bunte Katze“ gibt die „Nobby Stiles Bluesband“ am Samstag, dem 17. Februar, den Ton an. Das Repertoire der fünf Musiker aus dem Rhein-Main-Gebiet reicht von Klassikern aus der Feder Willie Dixons, Albert Kings oder John Lee Hookers bis zum Blues-Nachwuchs wie James Herman und den T-Birds.

