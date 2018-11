Bonbaden gedenkt der NS-Opfer

Geschichte Briefe von Betroffenen vorgelesen

Braunfels-Bonbaden Vor zehn Jahren haben Bonbadener Bürger mit der Einweihung einer Gedenktafel an das Schicksal der Juden erinnert, die einst in Bonbaden gewohnt haben. Am Freitag hat wieder eine Gedenkfeier in dem Braunfelser Stadtteil stattgefunden.

