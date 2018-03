Musical

Bonhoeffers großeLiebe

Wetzlar-Naunheim „Bonhoeffers große Liebe“ lautet der Titel eines Musicals, das am Sonntag, 27. Januar, ab 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Naunheim (Waldgirmeser Straße) aufgeführt wird.

