POLIZEI

Brand auf dem Bahnhofsklo

WETZLAR Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden am Toilettenhäuschen des Busbahnhofs. Am Sonntag gegen 14 Uhr musste dorthin die Feuerwehr ausrücken. In der Herrentoilette hatten Unbekannte die Spültaster eines Pissoirs ausgebaut und im dahinter liegenden Hohlraum Feuer gelegt. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer.

