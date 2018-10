Polizei

Brand im Hausflur gelegt

Wetzlar Mit dem Schrecken sind die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Garbenheimer Straße nach einem Brand im Hausflur davongekommen. Am Samstag gegen 3.05 Uhr bemerkten sie ein Feuer an der Haustür.

