Baustelle

Brücke bald wieder befahrbar

Braunfels-Bonbaden Die Zeit, in der Bonbaden aufgrund der Bauarbeiten an der Brücke über den Solmsbach zumindest verkehrstechnisch in zwei Hälften geteilt ist, neigt sich dem Ende zu. Wie eine Sprecherin der Straßenbaubehörde Hessen Mobil auf Nachfrage mitteilte, liegen die Arbeiten im Zeitplan.

Copyright © mittelhessen.de 2018