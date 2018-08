Von Steffen Gross

Brutale Strafen für Nichtigkeiten

Justiz Eltern sollen vier ihrer Kinder über viele Jahre schwer misshandelt haben

Wetzlar Es sind Gewaltexzesse, die selbst gestandene Ermittler schockieren: Ein Ehepaar soll über Jahre in Wetzlar und Gießen mindestens vier seiner sieben Kinder regelmäßig mit Schlägen und Tritten misshandelt haben. Der Prozess findet am 6. September am Amtsgericht statt.

