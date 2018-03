WETZLAR Die Wetzlarer Rettungsschwimmer bieten in Zusammenarbeit mit dem RuF Dill-Lemp am Dienstag, dem 11. August einen Schnuppernachmittag rund ums Pferd an. Inhalte sind Spiele, Pferdepflege, Reiten und Voltigieren. Treffpunkt ist um 17 Uhr an (...)