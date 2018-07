Bundespolizeifasst Exhibitionist

Ermittlung 18-Jähriger entblößt sich in Zügen

Gießen Die Bundespolizei hat einen Exhibitionisten gefasst. Der junge Mann hatte sich in sieben Fällen in den Bereichen Fulda, Gießen und Kassel in Zügen gegenüber von jungen Frauen gesetzt, in einigen Fällen sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert.

