Konzert

Chor musiziert in der Kirche

Langgöns Zu einem „kleinen Werkstattkonzert“ lädt der Evangelische Posaunenchor Lang-Göns unter der Leitung von Frank Seitz am Samstag, 27. Januar, ab 18.15 Uhr in die Jakobuskirche ein. Der Eintritt ist frei. Das Konzert ist eingebettet in einen Workshop mit dem Kirchenmusiker Matthias Nagel am gleichen Tag.

Copyright © mittelhessen.de 2018