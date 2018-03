Christen feiern die Schöpfung

Weltgebetstag Gottesdienste mit einer Liturgie aus Surinam

Wetzlar/Braunfels Wie alljährlich am ersten Freitag im März haben auch diesmal die Gemeinden in der Region den internationalen Weltgebetstag in ökumenischer Verbundenheit gefeiert.

