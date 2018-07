Aktionstag

Christen protestieren in Cochem

Kundgebung „Aktionstag gegen Atomwaffen“

Braunfels/Wetzlar Zum „Aktionstag gegen Atomwaffen“ in Büchel bei Cochem an der Mosel fahren am Samstag, 7. Juli, von 11 bis 16 Uhr Vertreter christlicher Friedensorganisationen aus der Region.

