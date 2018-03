Christine Seifried hat sechs Kinder großgezogen

Jubiläum 90-Jährige verbringt Lebensabend in Nauborn

Wetzlar-Nauborn In Nauborn feiert Christine Seifried, geborene Helmel, am Dienstag, 6. März, ihren 90. Geburtstag in bewundernswert geistiger Frische.

