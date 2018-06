Christliche Werte praktizieren

Jubiläum 125-jähriges Bestehen der neuapostolischen Kirchengemeinde

Wetzlar Das 125-jährige Bestehen ihrer Kirchengemeinde in Wetzlar haben neuapostolische Christen in ihrer Kirche in der Neustadt gefeiert. Rund 270 Gemeindemitglieder, Freunde und Gäste versammelten sich zum Jubiläumsgottesdienst.

