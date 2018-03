Clowndoktoren sind froh über 1000 Euro

Für gute Zwecke Krumbacher Damen spenden

Gießen/Biebertal 2600 Euro sind der Erlös des 13. Weihnachtsbasars des Kirchencafés Krumbach beim Gießener Weihnachtsmarkt. Traditionell am Freitag und Samstag vor dem ersten Advent bieten die 16 Frauen der Evangelischen Frauenhilfe und des Kirchencafés auf einem Stand ihre liebevoll gefertigten Arbeiten an. Und dies hat sich zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt, konnten doch in diesen 13 Jahren rund 30 000 Euro an unterschiedliche soziale und karitative Einrichtungen gespendet werden.

