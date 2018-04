Cool, bequem und bewusst klobig

Schuhmode Sneaker bleiben auf Erfolgskurs

Ob knallbunt oder ganz in Weiß: Sneaker stehen seit Jahren hoch im Kurs und dürfen in keinem Schuhschrank fehlen. Wer in sein will, trägt diese bequemen Treter, die dank Fitnesswelle und Hip-Hop-Kultur in den 80er-Jahren zum Kultschuh avancierten.

