Spielplatz

Damit Kinder auch im Winter toben können

BEWEGUNG Überdachter Spielplatz öffnet

Wetzlar In der kalten Jahreszeit fehlt es oft an Spielmöglichkeiten für Kleinkinder. Deshalb öffnet die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Wetzlar, Elsa-Brandström-Straße 12, am Dienstag, 13. November, ab 15 Uhr den „Wetzlarer Spielplatz im Winter“.

