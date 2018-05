Von Lothar Rühl

Dankesworte für Harald Würges

Gesellschaft Integrationspreis des Lahn-Dill-Kreises geht nach Aßlar und Mittenaar

Wetzlar Der erste Integrationspreis des Lahn-Dill-Kreises geht an eine afghanische Familie in Aßlar und die Gemeinde Mittenaar. Außerdem wurde Diakon Harald Würges für sein vorbildliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit für fast 30 Jahre geehrt.

Copyright © mittelhessen.de 2018