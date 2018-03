Das Kreuz über den Weinberg getragen

Kirche Christen gedenken des Leidens und Sterbens Jesu mit Musical, Sederabend, Fußwaschung und mehr

Solms/Wetzlar Die letzten Tage vor dem Osterfest gehören zu den Höhepunkten des christlichen Kirchenjahres. An Ihnen stehen Leiden und Sterben Jesu Christi im Mittelpunkt. Auch die Christen an Lahn und Dill gedachten in Gottesdiensten, Kreuzwegen und Gebetskreisen.

