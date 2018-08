Das Leben der Römer

Dutenhofen Zum Abenteuerwochenende des OGV Dutenhofen trafen sich 32 Teilnehmer, die auf dem Vereinsgelände das Leben der Römer nachempfanden: Feuer anzünden ohne Streichhölzer, römische Speisen über dem offenen Feuer kochen, in Zelten übernachten – all das stand auf dem Programm. Bei der Nachtwanderung ohne Taschenlampen konnte sich jeder gut in die Römerzeit hineinversetzen. Der Besuch des Römerkastells Saalburg vermittelte tiefe Einblicke in die Lebensweise der Soldaten – ein junger Teilnehmer wurde stilecht eingekleidet: Das Kettenhemd wog 15 Kilogramm.

