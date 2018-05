Den Kandidaten auf den Zahn gefühlt

Sinn Die Sinner Bürgermeisterkandidaten im direkten Vergleich: Die Chance, Amtsinhaber Hans-Werner Bender (links) und Herausforderer Christoph Herr (rechts) auf den Zahn zu fühlen, haben am Mittwochabend rund 150 Bürger im evangelischen Gemeindehaus genutzt. Sie waren der Einladung dieser Zeitung zu einer Podiumsdiskussion gefolgt, die von Redaktionsleiter Martin H. Heller (Mitte) moderiert wurde. Die Bürger konnten auch Fragen an die Bewerber stellen. Den ausführlichen Bericht über die Veranstaltung lesen Sie in unserer Freitagsausgabe.

Copyright © mittelhessen.de 2018