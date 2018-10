Führung

Der „Geisterbeschwörer“ erkundet Friedhöfe

FÜHRUNG Premiere von neuer Tour ausverkauft

Wetzlar Mit dem „Geisterbeschwörer“ und Jurist Anton Matthias Sprickmann, gespielt von Sven Bühler, finden am Sonntag, 14. Oktober ab 19 Uhr, und am Samstag, 10. November ab 18 Uhr, Führungen über die alten Friedhöfe Wetzlars statt. Die Premierenführung am Samstag, 13. Oktober, ist bereits ausverkauft. Start ist am Lottehof, Lottestraße 8–10.

