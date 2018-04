Der „Tell“ war immer dabei

Diamanthochzeit Kochs sind seit 60 Jahren ein Ehepaar

Wetzlar Gerhard und Christel Koch, geborene Roth, feiern am Donnerstag, 19. April, ihren 60. Hochzeitstag mit Familie und Freunden in ihrem „zweiten Wohnsitz“, dem Schützenhaus des SV „Tell“ in Büblingshausen.

